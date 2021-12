Andrea Bocelli: esibizione natalizia alla Casa Bianca con i figli

Andrea Bocelli e i figli Matteo e Virginia saranno tra gli artisti che il prossimo 21 dicembre si esibiranno alla Casa Bianca. L’occasione sarà lo storico speciale natalizio che ogni anno organizza la PBS, “In performance at the White Christmas: Spirit of the season”, che quest’anno conterà della partecipazione del Presidente Biden e della First Lady Jill Biden, mentre la conduzione sarà affidata all'attrice Jennifer Garner.

Oltre al tenore toscano con i figli lo speciale, registrato dall'11 al 14 dicembre nelle diverse stanze addobbate della Casa Bianca e presentato in anteprima martedì 21 dicembre alle 20:00 ET (quando in Italia saranno le 2 del mattino del 22 dicembre) sulle stazioni PBS prima di essere trasmesso tramite l'American Forces Network, vedrà esibirsi anche Norah Jones, Camila Cabello, Eric Church, Jonas Brothers, Pentatonix, Billy Porter, Northwell Health Nurse Choir, Voices of Service e "The President's Own" United States Marine Band.

Lo scorso ottobre è stata data notizia che Andrea Bocelli, che lo scorso anno ha inciso una versione di "Hallelujah" con la figlia Virginia e che il 15 e il 16 dicembre sarà protagonista di due concerti al Madison Square Garden, ha siglato un accordo discografico esclusivo ed esteso con Universal Music Group, dando così il via alla prima partnership tra l’artista e la società discografica dopo oltre 25 anni di collaborazione nella distribuzione.