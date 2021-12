Adele, "30" unico album negli Stati Uniti a raggiungere un milione di copie vendute nel 2021

Le vendite di "30" (leggi qui la recensione), l'ultimo album di Adele pubblicato il mese scorso, sono abbondanti e rigogliose. Negli Stati Uniti “30” è il primo disco, in oltre un anno, a vendere oltre un milione di copie.

Come riportato dalla rivista Billboard, MRC Data mostra che a partire da questa settimana l'album ha venduto oltre un milione di album, tra download digitali, CD, vinile e cassette. L'ultimo disco a raggiungere tale traguardo è stato "Folklore" ( leggi qui la recensione ) di Taylor Swift che, uscito nel luglio 2020, toccò il milione di copie nell'ottobre 2020, unico album nell'intero 2020. L'unico a laurearsi 'milionario' nel 2019 fu un altro album di Taylor Swift, "Lover" ( leggi qui la recensione )."30" ha segnato numeri molto importanti anche in Gran Bretagna. Era infatti dal 2017, quando venne pubblicato "÷" ( leggi qui la recensione ) di Ed Sheeran , che un disco non faceva segnare un tale volume di vendita nella prima settimana dalla uscita.Per dare un ulteriore segno della grandezza e della importanza discografica di Adele, il mese scorso venne pubblicata la notizia secondo cui oltre 500.000 copie dell'allora atteso nuovo album di Adele erano state stampate su vinile, causando un enorme arretrato e problemi nella linea di produzione per altri artisti che desideravano avere degli LP a causa delle limitate risorse di tale supporto.