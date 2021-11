La storia di come Adele ha monopolizzato gli impianti di vinili, creando il panico

A spifferare la notizia è stato Ed Sheeran. Lo ha fatto scegliendo la via dell’ironia, ma senza nascondere un filino di irritazione, consapevole – questo lo aggiungiamo noi – che l’imminente uscita del nuovo album della collega metterà i bastoni tra le ruote al suo “=” (e non a caso s’è affrettato a farlo uscire, per evitare un pericoloso confronto diretto nelle classifiche). Il rosso cantautore ha rivelato che per permettere a “=” di uscire in formato vinile in concomitanza con la release digitale, lui e la sua casa discografica hanno dovuto consegnare il master agli impianti che stampano i 33 giri addirittura a luglio, tre mesi prima dell’effettiva pubblicazione. Il motivo? “Adele aveva prenotato tutti gli impianti. Io, i Coldplay, Taylor Swift, gli ABBA e Elton John eravamo tutti alla ricerca di spazi in cui far stampare i nostri vinili”. La storia è stata poi approfondita da Variety, portale considerato tra le fonti più autorevoli per quanto riguarda le notizie relative all’industria. Gole profonde vicine a Sony Music, che il prossimo 19 novembre spedirà nei negozi il nuovo, atteso lavoro della diva pop britannica, hanno rivelato alla testata che di “30” – questo il titolo dell’ideale successore di “25” – sono state già stampate 500 mila copie negli ultimi sei mesi. Come? Semplice: Adele e i suoi hanno monopolizzato gli impianti di stampa dei vinili. Creando lunghissime liste di attesa.