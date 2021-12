Grammy Awards 2022, Drake si ritira

La superstar dell’r’n’b contemporaneo Drake si è ritirato dalla prossima edizione dei Grammy Awards, i massimi riconoscimenti assegnati dall’industria discografica americana ai quali il cantante, autore, produttore e autore concorreva in due categorie, Best Rap Album (con il disco “Certified Lover Boy”) e Best Rap Performance (con il brano “Way 2 Sexy”, realizzato in collaborazione con Future e Young Thug): a confermarlo a Variety è stato un rappresentante dell’entourage dell’artista. Al momento non sono state rese note le motivazioni della scelta.

Secondo quanto riferito dalla testata americana, nelle due categorie non sarà inserito un sostituto: le votazioni dei giurati prenderanno in considerazione solo i candidati espressi in prima istanza, ovvero J. Cole, Nas, Tyler, the Creator e Kanye West (per la categoria Best Rap Album), e Baby Keem, Cardi B, J. Cole e Megan Thee Stallion (per la categoria Best Rap Performance).