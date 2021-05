Grammy Awards, cambiano le modalità di votazione

Le accuse di “corruzione” da parte di The Weeknd, che si è visto escludere il suo album “After Hours” e il suo singolo “Blinding Lights” dall’ultima music’s biggest night nonostante il grandissimo successo riscosso nelle classifiche, ha portato il presidente e ceo (ad intermin) della Recording Academy Harvey Mason a rivoluzionare il processo di selezione delle opere ammesse a concorrere per i Grammy Awards, i massimi riconoscimenti espressi dall’industria discografica americana.

Il cambiamento più importante riguarda i “comitati segreti” ai quali veniva affidato il compito di compilare le shortlist, composti da dirigenti ed esperti del settore la cui identità non veniva resa nota: per l’edizione 2022 della manifestazione i candidati per le principali categorie verranno scelti dai membri dell’Academy, il 90% dei quali verrà sottoposto in ogni caso a un processo di revisione entro la fine dell’anno in corso “per garantire che l'organo di voto sia attivamente impegnato nella creazione di musica”.

Tra le altre modifiche apportate al regolamento figurano la riduzione del numero di categorie per la quale ogni giurato può esprimersi (da 15 a 10), il riallineamento delle categorie “artigianali” (quelle dedicate al miglior packaging, note di copertina, produzioni audio) e l’introduzione di due nuove categorie (Best Global Music Performance, nelle categorie Global, un tempo note come World, e Best Música Urbana Album, nelle categorie dedicate alla musica latina).

“E’ stato un anno di cambiamenti rivoluzionari e senza precedenti per la Recording Academy, e sono immensamente orgoglioso di poter continuare il nostro viaggio di crescita con questi ultimi aggiornamenti al nostro processo di premiazione", ha fatto sapere in una nota Mason: “Questa è una nuova Academy, votata all'azione e che ha raddoppiato gli sforzi per soddisfare le esigenze della comunità musicale. Sebbene il cambiamento e il progresso siano fattori chiave delle nostre azioni, una cosa rimarrà sempre: il Grammy Award è l'unico riconoscimento nella musica guidato da pari e votato da pari. Siamo onorati di lavorare a fianco della comunità musicale tutto l'anno per perfezionare e proteggere ulteriormente l'integrità del nostro processo di premiazione”.