I Jalisse sono stati scartati da Sanremo per la 25esima volta consecutiva

La mobilitazione social dello scorso anno in favore dei Jalisse, che sperano da oltre vent'anni di tornare in gara al Festival di Sanremo, dove nel 1997 vinsero con la loro "Fiumi di parole", evidentemente non ha sortito alcun effetto. Il duo composto da Fabio Ricci e Alessandra Drusian è stato scartato dal Festival anche quest'anno. Per la venticinquesima volta consecutiva. Ed è a lungo post pubblicato sui social che i Jalisse affidano il loro sfogo, dopo l'ennesima esclusione.

In una lunga lettera ai fan postata su Instagram, pubblicando pure il testo della canzone che avevano presentato quest'anno ad Amadeus per provare a ritagliarsi un posto tra i big del Festival di Sanremo 2022 ("È proprio questo quello che ci manca", un brano "sulla ricerca di noi stessi e su cosa dobbiamo ricordare per tornare ad essere chi eravamo"), Ricci e Drusian scrivono:

La famosa #ripartenza non è per tutti; noi #Jalisse non abbiamo spazio sul #pentagramma del Festival di Sanremo.

Con "Fiumi di parole" i Jalisse - fino ad allora sconosciuti al grande pubblico - nel 1997 si piazzarono al primo posto della classifica finale del Festival di Sanremo lasciandosi alle spalle, tra gli altri, Anna Oxa (seconda con "Storie"), Syria (terza con "Sei tu"), Fausto Leali (quinto con "Non ami che te"), Nek (settimo con "Laura non c'è") e Patty Pravo (ottava con "E dimmi che non vuoi morire", che si aggiudicò il Premio della Critica).

La vittoria dei Jalisse fu una sorpresa, ma il brano, una volta finito il Festival, non riuscì ad imporsi nelle classifiche di vendita. Fabio Ricci e Alessandra Drusian lo cantarono pure sul palco dell'Eurovision Song Contest, che quell'anno si svolse a Dublino, in Irlanda, e l'esperienza tutto sommato non andò poi male: il duo si classificò quarto (vinsero i britannici Katrina & The Waves con "Love shine a light").