Otto donne per l'8 marzo: Diana Ross

Le Supremes, nate nel 1959 come The Primettes, erano quattro adolescenti: Florence Ballard, Mary Wilson, Betty Travis e Diane Ross; cantavano bene e nel 1960 ottennero un contratto con la Motown che cambiò loro il nome.

Di lì a poco la Travis lasciò il gruppo perché i genitori volevano che studiasse e le altre continuarono in tre. Dopo una serie di flop, nel 1964 piazzarono al primo posto della classifica "Where Did Our Love Go", primo di 5 numeri 1 consecutivi tra cui gli it mondiali di "Stop! In the Name of Love", "You Can’t Hurry Love" e "You Keep me Hangin’ On" cui, entro il 1970, ne seguirono altri 7. .

Il fatto è che una delle tre, Diane (ufficialmente Diana per un errore all’anagrafe) aveva qualcosa più delle altre: carisma e stile, non era la cantante migliore, ma aveva quello che serve per diventare la leader. E così fu, tanto che Barry Gordy, boss della Motown, prima si fidanzò con lei, poi cambiò il nome del gruppo in Diana Ross & The Supremes.

Il 14 gennaio 1970, Diana Ross lasciò il gruppo che avrebbe continuato fino al 1977, comunque lontano dalle vette della classifica e cambiando spesso formazione.

Dal canto suo, Diana Ross (1944), sotto i buoni auspici di Gordy, pensava di avere la strada in discesa, ma non fu proprio così. Al suo primo spettacolo a Las Vegas il suo boyfriend dovette uscire in strada per offrire 20 dollari a chi volesse entrare, il primo singolo vendette qualcosa, ma fu il secondo, "Ain’t No Mountain High Enough", cover di un brano di Marvin Gaye, a sbaragliare le classifiche pop e r’n’b.

A metà degli anni ’70, era una superstar che mieteva consensi come attrice (in "Lady sings the blues" del ‘72 su Billie Holiday e l’anno dopo in "Mahogany"),



ma soprattutto come cantante in grado di portare ai piani alti delle classifiche un pop artificiale e perfetto che con l’autentica musica soul o rhythm’n’blues aveva poco o niente a che vedere.

Un successo ribadito anhe all’inizio del decennio successivo con i milioni di copie vendute di brani dance come "Upside Down" o "I’m Coming Out" prodotti dagli Chic Nile Rodgers e Bernie Edwards o "Endless Love" cantata con Lionel Richie. Tuttavia proprio la registrazione di "Upside Down" si sarebbe rivelata cruciale. A Diana non piacque affatto il missaggio dei due Chic, loro presero cappello e la invitarono a fare da sola. Cosa che fece abbassando la rimica e alzando la voce. Dopo quell’episodio decise di avere il controllo totale della propria attività. .

Lasciò la Motown per la Rca che le offriva un contratto record di venti milioni di dollari, e fondò diverse società per gestire gli affari e le finanze suoi e di altri artisti, proseguendo a gonfie vele una storia artistica tuttora lontana dal declino.

Nel 1993, il Guinness dei primati l’ha dichiarata “artista femminile di maggior successo di tutti i tempi” per il numero di album e singoli entrati in classifica in USA e Gran Bretagna (in totale ha venduto oltre 200 milioni di dischi). Inoltre, Diana Ross ha vinto diversi Grammy e un American Music Award Lifetime Achievement ed ha ben due stelle sulla Walk of Fame: una personale e una assieme alle Supremes.



Questa scheda è tratta dal libro "Just like a woman" di Lucio Mazzi, per gentile concessione dell'autore.