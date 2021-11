Red Canzian, queste sono le dieci canzoni della sua vita

Tre anni fa, come a volte abbiamo fatto con gli artisti con i quali abbiamo un rapporto più personale e affettuoso, a Red Canzian, già bassista dei Pooh, chiedemmo di scegliere dieci canzoni che avessero per lui un particolare significato. Oggi, per festeggiare il giorno del suo settantesimo compleanno, vi riproponiamo la sua Top Ten dell'anima da lui compilata.

Ecco come ci aveva motivato la sua scelta: "Ho scelto questi brani perché ogni volta che li ascolto, o ancor meglio, li suono e li canto, riesco a fare un passo indietro nel tempo, privo di qualsiasi nostalgia, ma con l’unico desiderio di valorizzare una storia che mi ha fatto crescere e arrivare fin qui. La musica, su di me, ha un potere terapeutico. E penso che senza questa passione non sarebbe esistita ‘la mia vita in musica'."

"Se c’è un posto nel tuo cuore" (dall'album dei Pooh "Asia non Asia" del 1985)

"Yesterday" (dall'album dei Beatles "Yesterday" del 1965)

"Uomini soli" (dall'album dei Pooh "Uomini soli" del 1990)

"Foxy lady" (dall'album di Jimi Hendrix "Are You Experienced" del 1967)

"Shine on you crazy diamond" (dall'album dei Pink Floyd "Wish You Were Here" del 1975)

"Parsifal" (dall'album dei Pooh "Parsifal" del 1973)

"L’aquila e il falco" (dall'album dei Pooh "Dove comincia il sole" del 2010)

"My way" (Frank Sinatra, 1969)

"Mi sono innamorato di te" (dall'album di Luigi Tenco "Luigi Tenco" del 1962)

"Cantico" (dall'album di Red Canzian "Testimone del tempo" del 2018)