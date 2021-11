Randomized Coffee, il nuovo singolo è "Despierta"

Randomized Coffee è un progetto musicale creato da due DJ italiani, Massimiliano Troiani e Tommaso Checchi. Cultori del suono analogico, con il cuore a Sud del mondo, esplorano i territori musicali mixando ritmi africani e brasiliani con influssi latin, in un patchwork emozionale di suoni. Nel corso degli anni hanno collaborato con numerosi musicisti e DJ, tra i quali Novalima, Kiko Navarro, Kalifa Kone, Kadi Coulibaly, Tony Cercola, Christian Vinci e N’Dinga Gaba. Ora uniscono le forze con la cantante italo-argentina Noel GC per il nuovo singolo "Despierta" (in italiano significa "sveglia"), che potete ascoltare proprio qui sotto:

Nel 2017 i Randomized Coffee pubblicano l’EP "Baba/Cidade de Kalimba" per l’etichetta indipendente newyorkese Wonderwheel Recordings.

L’anno successivo esce “Mercato Burruchaga/Cotone Mediterraneo” che ospita Tony Cercola alla voce e alle percussioni. Nel giugno 2019 è la volta del singolo “Barake”, che si spinge nel profondo del continente africano con le collaborazioni dei musicisti del Mali Kalifa Kone alla batteria e percussioni, e Kady Coulibaly alla voce. Alla fine dell’anno i Randomized Coffee producono un remix per la canzone “Rumbo Libre” del gruppo Novalima, inclusa nel disco “Ch’usay Remixed” che ospita anche Nickodemus & The Spy From Cairo, Lagartijeando, Digital Afrika e altri. Dopo il remix del brano “Ihabogi Rawaly” di Kiko Navarro per il suo album “Afroterraneo”, le sonorità più latin portano i Randomized Coffee all’attenzione di Orianna, divisione della Sony Music Latin-Iberia. .