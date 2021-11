Zucchero: “De André è un vento che mi fa volare”

Nel nuovo album di Zucchero “Discover”, un progetto composto da cover in uscita venerdì 19 novembre, fra le canzoni scelte c’è anche “Ho visto Nina volare” di Fabrizio De André, tratta dall’ultimo album del cantautore genovese “Anime salve” scritto insieme a Ivano Fossati e uscito nel 1996. Per Zucchero (leggi qui la nostra intervista) non è “la prima volta”. Il bluesman interpretò questa canzone nel 2000 al Teatro Carlo Felice di Genova in ricordo di De André. L’artista ha raccontato il perché della scelta di questo brano in un’intervista video a Rockol: “Devo ringraziare Dori Ghezzi che me la offrì per il tributo al Carlo Felice – ricorda – in un primo momento avevo dei dubbi: non puoi stravolgere Fabrizio. Ci vuole rispetto e delicatezza. Poi la canzone è entrata nel disco e ne sono felice, anche se ho il rimpianto di non aver mai potuto conoscerlo davvero, parlargli, capire cosa avesse in testa. Certo, adesso con lui è come se arrivasse il sole, si aprisse il cielo, per me sentire la sua voce nel brano è un vento che mi solleva e mi fa volare. È per questo che ho voluto ‘duettare’ virtualmente con lui. Mi piaceva l’idea fosse in qualche modo accanto a me”."