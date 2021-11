MTV EMA 2021, i Maneskin vincono nella categoria Best Rock battendo Coldplay e Foo Fighters

I Maneskin sono stati premiati come vincitori nella categoria Best Rock agli MTV Europe Music Awards che si stanno svolgendo nella sera di oggi, domenica 14 novembre, a Budapest, in Ungheria: insieme alla band capitanata da Damiano David erano in lizza per il titolo giganti del rock mondiale come i Foo Fighters di Dave Grohl, i Coldplay, gli Imagine Dragons, i Killers e i Kings of Leon. E' la prima volta che una band italiana vince un premio in questa categoria, che negli corso delle passate edizioni ha visto premiati, tra gli altri, Red Hot Chili Peppers, Linkin Park, White Stripes, Killers, Green Day e gli stessi Coldplay, questi ultimi per quattro volte tra il 2014 e il 2020.

“A chi diceva che non ce l’avremmo fatta con la musica... vi sbagliavate”, ha commentato il frontman ricevendo il premio. "Quest'anno, in particolare, bisogna andar fieri del nostro paese per i risultati raggiunti non solo da noi, ma da tanti sportivi e da personalità della cultura", ha proseguito la band, come riferisce l'agenzia ANSA, ricevendo il premio: "Peccato per i diritti civili, dove continuiamo a rimanere indietro e invece per noi sarebbe stata la vittoria più importante [in riferimento alla mancata approvazione del DL Zan, tema affrontato anche da Lady Gaga, nella serata di oggi, nel corso della sua ospitata a Che tempo che fa]: Siamo sempre schierati da quella parte, sia sul palco che nella vita privata".

“Questo premio significa molto per noi”, hanno dichiarato i Maneskin in un post sull’account Instagram ufficiale del gruppo: “Grazie agli MTV EMA per tutte le nomination e per averci fatto sognare su questo palco da sogno. E gratitudine infinita a quanti ci abbiano supportato e votato”.

Nel corso dell'evento, ospitato dalla László Papp Sports Arena, nella capitale magiara, il gruppo si è esibito eseguendo il proprio singolo più recente, "Mammamia", pubblicato lo scorso 8 ottobre:

Durante la serata è stato premiato anche AKA 7even nella categoria Best Italian Act, che vedeva in lizza gli stessi Maneskin oltre che Caparezza, Madame e Rkomi.