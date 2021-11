Concerti, blitz di Cosmo a Milano

Cosmo torna dal vivo all'Alcatraz di Milano con un blitz, proponendo uno show diverso da quello che porterà in scena all'Arena Parco Nord di Bologna il 15, 16 e 18 aprile del prossimo anno. Sarà l'occasione per il musicista piemontese di presentare dal vivo le canzoni del suo ultimo album “La terza estate dell'amore” (leggi qui la recensione) uscito lo scorso mese di maggio.

Il concerto è previsto per il 23 novembre 2021, nella settimana della Milano Music Week. I biglietti sono in vendita al prezzo di 25 euro più i diritti di prevendita su Dice.fm. Per la prima settimana i diritti di prevendita sono a costo zero.