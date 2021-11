I Cugini di Campagna accusano i Maneskin di copiarli

L'avere aperto il concerto dei Rolling Stones sul palco dell'Allegiant Stadium di Las Vegas e l'avere posato in compagnia del leggendario frontman della band britannica Mick Jagger per i Maneskin è stato 'il miglior ricordo di tutti i tempi'.

Magari Mick Jagger non avrà provato la stessa emozione, ma sicuramente non ha lesinato complimenti nei confronti del quartetto romano. Sul palco non ha mancato di ringraziarli per avere 'scaldato' il pubblico prima della loro esibizione, ma ha anche pubblicato sul proprio canale Instagram una immagine che lo vede insieme ai Maneskin accompagnata da una didascalia che recita: “Grande serata a Vegas con i Maneskin”.

Da un profilo Instagram all'altro, da Mick Jagger ai Cugini di Campagna. I Cugini di Campagna hanno infatti fatto notare – pubblicando una loro immagine - come l'abito di scena usato dalla band capitanata da Damiano e Victoria sul palco di Las Vegas prima dei Rolling Stones, fosse pericolosamente simile ad una mise da loro usata molti anni fa. Il gruppo di “Anima mia” ha scritto al proposito: “I Maneskin si sono esibiti negli USA, prima dei Rolling Stones, IMITANDO, nel vestire I CUGINI DI CAMPAGNA. BASTA COPIARE I NOSTRI ABITI”.

Non è la prima volta che Maneskin e Cugini di Campagna vengono citati nella stessa notizia, circa un mese fa, in concerto a Terni questi ultimi riproposero una loro versione di “Zitti e buoni”, brano con cui i Maneskin hanno trionfato quest'anno sia al festival di Sanremo che all'Eurovision.

Collegandosi proprio alla loro versione di “Zitti e buoni” i Cugini di Campagna invitano/sfidano, attraverso il loro Facebook, i Maneskin: 'fate qualcosa di meglio, come noi abbiamo fatto con la vostra "zitti e buoni"'.