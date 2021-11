Il concerto dei Maneskin a Las Vegas prima dei Rolling Stones

Lo scorso 26 ottobre i Maneskin furono ospiti allo show televisivo di Jimmy Fallon. Da lì è partita la loro conquista dell'America. La sera seguente si esibirono in concerto alla Bowery Ballroom di New York, mentre il primo novembre, spostatisi sulla costa ovest degli Stati Uniti, salirono sul palco del Roxy a West Hollywood, Los Angeles. Ancora il tempo di una ospitata, il 4 novembre, ad un altro importante show televisivo, quello condotto da Ellen De Generes fino a ieri sera: l'apoteosi.

Eh sì, perché ieri sera all'Allegiant Stadium di Las Vegas il quartetto romano ha aperto il concerto dei Rolling Stones, la rock'n'roll più importante di tutti i tempi. Damiano, Victoria, Ethan e Thomas si sono presentati sul palco vestiti 'a stelle e strisce' ed hanno intrattenuto il pubblico da par loro prima dell'arrivo del gruppo di Mick Jagger e Keith Richards. Il frontman dei Rolling Stones li ha ringraziati per l'esibizione: “Thank you guys, grazie mille ragazzi”.

Mick Jagger thanking Måneskin himself for opening his concert tonight - “grazie ragazzi” pic.twitter.com/swC5kNpPwR — låra (@solasullabarca) November 7, 2021

A seguire potete vedere alcuni video del concerto dei Maneskin a Las Vegas.

Setlist del concerto dei Rolling Stones:

Street Fighting Man

It's Only Rock 'n' Roll (but I Like It)

19th Nervous Breakdown

Tumbling Dice

Rocks Off

Ruby Tuesday

You Can't Always Get What You Want

Living in a Ghost Town

Start Me Up

Honky Tonk Women

Connection (cantata da Keith Richards)

Happy (cantata da Keith Richards)

Miss You

Midnight Rambler

Paint It Black

Sympathy for the Devil

Jumpin' Jack Flash

Encore:

Gimme Shelter

(I Can't Get No) Satisfaction