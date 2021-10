Cosa hanno combinato i Maneskin da Fallon, stanotte?

I Maneskin hanno conquistato un altro grande traguardo, l'ennesimo. Questa notte - quando da noi era l'alba - la band romana che ha vinto l'ultimo Festival di Sanremo e poi ha trionfato a Rotterdam sul palco dell'Eurovision Song Contest è stata ospite del "Tonight Show with Jimmy Fallon", tra i programmi di punta della tv americana. L'ospitata, durante la quale è stato annunciato che il 6 novembre prossimo i Maneskin apriranno un concerto dei Rolling Stones a Las Vegas, ha segnato l'esordio del gruppo alla tv americana: i Maneskin hanno suonato la cover di "Beggin'" dei Four Seasons che proposero già ai tempi di "X Factor", nel 2017, poi esplosa su TikTok - e dunque finita in cima alle classifiche americane - dopo la vittoria del quartetto all'Eurovision Song Contest.

E il nuovo singolo "Mammamia".

A lanciare l'esibizione dei Maneskin è stato proprio il padrone di casa, Jimmy Fallon, che tenendo tra le mani una copia del vinile del loro ultimo album, "Teatro d'ira - Vol. 1", uscito lo scorso marzo subito dopo la partecipazione al Festival di Sanremo, ha presentato ai telespettatori statunitensi Damiano David, Victoria De Angelis, Thomas Raggi e Ethan Torchio. Ecco i video dell'esibizione:

La cover "Beggin'" ha superato nelle ultime ore i 700 milioni di ascolti complessivi a livello mondiale su Spoitify. Continua ad essere il brano più ascoltato - e trasmesso dalle radio d'oltreoceano - tra tutti quelli incisi dai Maneskin, nonostante la band abbia in questi mesi continuato a promuovere nuovi singoli, da "I wanna be your slave" al più recente "Mammamia".

Il passaggio promozionale dei Maneskin negli Usa durerà ancora qualche giorno. Questa sera - sempre quando da noi sarà l'alba - Damiano David e soci si esibiranno al Bowery Ballroom di New York, poi il 1° novembre suoneranno al Roxy Theatre di Los Angeles: si tratta dei primi concerti ufficiali del gruppo oltreoceano. Poi, cinque giorni dopo, sarà la volta dello show con gli Stones.