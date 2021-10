Maneskin: due concerti negli USA ed esibizione al Tonight Show di Jimmy Fallon

Con un post condiviso sui canali social, i Maneskin hanno annunciato la loro partecipazione al "The tonight show starring Jimmy Fallon”.

La band romana metterà a segno il suo debutto televisivo americano il prossimo 26 ottobre in qualità di ospite al popolare talk show americano. "Non vediamo l'ora di incontrare Jimmy Fallon e suonare al Tonight Show di Jimmy Fallon", ha scritto il quartetto capitolino su Twitter facendo sapere ai fan che si esibiranno durante la puntata del programma televisivo americano che li vedrà ospiti.

Cannot wait to meet @jimmyfallon and play at the #FallonTonight show 👼🏻



Tune in on Tuesday 26 pic.twitter.com/fPkBDMxGc4 — MåneskinOfficial (@thisismaneskin) October 21, 2021

La partecipazione di Damiano David e soci al "The tonight show starring Jimmy Fallon” non è l'unico appuntamento del gruppo in programma oltreoceano: i Maneskin, infatti, hanno anche annunciato due concerti negli Stati Uniti. La formazione di "Zitti e buoni" si esibirà il prossimo 27 ottobre al Bowery Ballroom di New York e l'1 novembre al Roxy Theatre di Los Angeles.

La notizia arriva dopo l'annuncio delle tre candidature ricevute dalla band romana agli MTV European Music Awards 2021, in programma il prossimo 14 novembre 2021 al Papp László Budapest Sportaréna in Ungheria. La band è in lizza nella categoria “Best rock” insieme a Coldplay, Foo Fighters, Imagine Dragons, Kings Of Leon e Killers e in quella “Best group” insieme a BTS, Imagine Dragons, Jonas Brothers, Little Mix e Silk Sonic. Il gruppo lanciato nel 2017 da "X Factor" si contende poi con Aka7even, Caparezza, Madame e Rkomi il titolo di "Best Italian Act".