Una nuova certificazione di popolarità dei Maneskin? Questa volta arriva non è una nuova scalata in classifica, o la cover da parte di una band internazionale (è successo persino in Corea). No, arriva da casa nostra: nientemeno che i Cugini di Campagana che rileggono "Zitti buoni", la canzone vincitrice di Sanremo ed Eurovision 2021. È successo nei giorni scorsi a Terni, durante un concerto della band di "Anima mia". Il video è diventato virale: sarà per quel coretto che i Cugini di Campagna hanno aggiunto al brano originale?

Giudicate voi...

La band romana intanto ha pubblicato nei giorni scorsi "Mammamia":