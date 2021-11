Roger Taylor sfida a duello Nandi Bushell... e perde

Nandi Bushell, l'undicenne prodigio della batteria (ma non solo), si appende alla cintura l'ennesimo leggendario scalpo, in senso strettamente musicale. A duettare con lei è stato niente meno che il batterista dei Queen Roger Taylor.



I due hanno hanno battagliato, in senso strettamente musicale, sino a che il 72enne Roger si è dichiarato sconfitto posando le sue bacchette e annunciando: "Basta, mi arrendo." Dopo di che hanno proceduto a suonare insieme il classico dei Queen del 1977 "We Are the Champions".

I primi contatti con il mondo dei Queen per la giovanissima Nandi risalgono a tre anni orsono quando suonò la batteria sulle note di "Bohemian Rhapsody" in uno spot televisivo per il grande magazzino inglese John Lewis & Partners, come da lei spiegato: "Interpretare il signor Taylor in quella pubblicità mi ha fatto appassionare ai Queen. Da allora ho adorato il modo di suonare dei Queen e di mister Taylor. Quindi poter davvero suonare con mister Taylor, wow!”.La Bushell ha conosciuto la fama grazie ai video pubblicati sui social media delle sue cover di classici del rock. A dare l'impulso definitivo alla sua notorietà è stato il suo scambio di esibizioni con Dave Grohl, che alla fine l'hanno portata ad unirsi ai Foo Fighters sul palco a Los Angeles.Prima di presentare Nandi Bushell il frontman della band statunitense Dave Grohl ha dichiarato al pubblico presente: "Questa persona l'anno scorso mi ha ispirato molto. In un momento in cui prendendo il telefono o accendendo il computer tutto ciò che ricevevi erano cattive notizie, quel giorno prendere il telefono e vedere questa connessione tra due persone che non si sono mai incontrate, che fanno musica insieme diffondendo gioia e amore in tutto il mondo.”