Giorgieness porta i suoi “Mostri” al mare

“Mostri” è il nuovo album di Giorgieness, il terzo della sua carriera, uscito lo scorso 28 ottobre a distanza di quattro anni dal precedente “Siamo tutti stanchi”. Il titolo del disco fa riferimento alla consapevolezza maturata nel tempo da Giorgia D’Eraclea - questo il nome all’anagrafe della cantautrice nata a Sondrio nel 1991 - per cui i mostri di cui parla nelle canzoni sono tutti reali, gli unici di cui si dovrebbe avere davvero paura.

I propri mostri Giorgieness ha deciso di portarli al mare e, seduta sugli scogli di Marina di Pisa, ha registrato per Rockol una versione live della title track del suo ultimo lavoro discografico, pubblicata come singolo lo scorso 21 ottobre dopo altre anticipazione estratte dal disco come - per esempio - “Hollywoo” e “Maledetta” del 2020.

A proposito del video, riportato più sopra, e della sua realizzazione la cantautrice ha detto:

“Quando ho bisogno di staccare scappo in Toscana da mia madre, tra Pisa e Livorno, e riprendo fiato. Tra i miei posti preferiti c’è proprio Marina di Pisa, che anche d’inverno è un buon posto dove stare zitti. Qui ero con la mia amica e bravissima fotografa Valentina Cipriani, dentro un lido chiuso, ma alla fine potete capire che non eravamo sole, abbiamo fatto un piccolo concerto privato per chi passava. È stato bello portare i mostri al mare!”

L’album “Mostri”, alla cui produzione hanno lavorato Ramiro Levy (voce e chitarra dei Selton), Marco Olivi (Ghemon, Ex Otago) e Davide Napoleone, include 11 tracce che Giorgieness ha descritto come “le canzoni che avevo bisogno di ascoltare, forse ancora più che di scrivere”.