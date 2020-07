Giorgieness, il nuovo singolo è "Hollywoo". Video

Dopo il ritorno con “Maledetta”, che i lettori di Rockol hanno già ascoltato in una esclusiva versione acustica un paio di mesi fa, esce il nuovo singolo di Giorgia D'Eraclea, in arte Giorgieness, amticipazione di un album la cui uscita è attesa entro la fine del 2020.

"Hollywoo" (proprio così, senza la d finale) è un brano ispirato a grandi icone del passato come Marylin Monroe - direttamente citata nel video del brano - ma anche alla più anagraficamente vicina Amy Winehouse.

“Penso che la musica cresca con la persona che la fa, e sono passati quasi dieci anni da quando ho cominciato a scrivere per Giorgieness. Avevo trovato nel rock duro, quasi grunge, la giusta forma per quello che provavo: rabbia, amore che travolge e distrugge, dolore, incertezza, il crescere stesso. Negli anni però ho sviluppato un modo diverso di approcciarmi alla vita, non sento più il bisogno di 'urlare' per farmi sentire, ho scoperto che è dal dialogo e dalla testa che partono le rivoluzioni. Anche il mio approccio alla scrittura è molto cambiato: ho voluto renderla semplice e profonda, più di prima, aprendo una finestra sul mondo che vedo, non solo su quello che ho dentro”