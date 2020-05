Giorgieness, ascolta il nuovo singolo "Maledetta"

Torna dopo due anni Giorgieness, il progetto della cantautrice Giorgia D’Eraclea il singolo dal titolo “Maledetta” esce oggi 28 maggio: è il primo estratto dal nuovo album in arrivo in autunno. La canzone è prodotta da Ramiro Levy (voce e chitarra dei Selton), Marco Olivi (Ghemon, Ex Otago) e Davide Napoleone: Giorgia D’Eraclea la presenta così, cantandola in versione acustica per Rockol:

Due anni di silenzio sono tanti, ma mi sono stati necessari per la scrittura del nuovo album, per ritrovare il mio vero suono, quello di oggi.

Maledetta è stata un colpo di fulmine, ha fatto innamorare me e il team col quale sto lavorando, è stato il nostro primo contatto.

Maledetta è tante cose: l’ho descritta fino adesso come quel sentimento che si prova quando deludi qualcuno senza farlo apposta e l’altro lo sa e non ti fa sentire sbagliato. È anche una riflessione su come l’amore sia prezioso proprio perché non infinito, perché non solo va coltivato ma hai la consapevolezza che potrebbe finire e invece di pensare “al per sempre” preferisco vedere il verbo “amare” come un verbo al futuro, propositivo e di costruzione, a due, per quanto ci sarà concesso.

Ma nel tempo ho capito che è anche una lunga chiacchierata allo specchio con me stessa, su quanto sono cambiata, su come anche nei momenti neri di questi due anni non ho mollato. Ci tenevo che il finale fosse corale, parto da sola e finisco con le due persone che hanno creduto in me di nuovo prima degli altri, Ramiro e Davide.