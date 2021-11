Slipknot: nuova musica in anteprima su un sito di NFT

Gli Slipknot hanno lanciato un nuovo “misterioso” sito web, battezzato “The Chapeltown Rag”, in cui è possibile ascoltare nove brevi frammenti di musica, che sembrano anticipazioni di quelle che potrebbero essere le canzoni destinate a un nuovo album della band heavy metal mascherata.

Il sito web - disponibile all'indirizzo thechapeltownrag.com, e segnalato sulle pagine del sito dedicato al Knotfest - presenta nove immagini animate, ognuna delle quali, se selezionata, offre la possibilità di riprodurre una breve clip audio. Ogni animazione è associata a un NFT (non-fungible tokens), quindi acquistabile con una criptovaluta, sebbene tutte siano attualmente contrassegnate come "esaurite”. Stando a quanto riportato dai siti ThePRP e MetalSucks, ripresi da Loudwire, le tracce audio di ogni immagini animata sembrano essere anteprime di nuove canzoni che potrebbero confluire nel successore di “We are not your kind”, l’ultimo disco dato alle stamp dalla formazione di Des Moines nell’agosto 2019.

Lo scorso ottobre, il cantante degli Slipknot Corey Taylor aveva fatto sapere che il gruppo era impegnato a ultimare il lavoro sul suo prossimo progetto discografico, tanto che il primo singolo estratto dal settimo album in studio della band potrebbe vedere la luce durante il corrente mese di novembre “o giù di lì”. "È praticamente fatto. Diciamo che probabilmente è fatto circa per l'80%. Stiamo finendo qualche parte musicale, ho da cantare ancora un paio di canzoni. Comunque ti dico: non sorprenderti se il prossimo mese o giù di lì sentirai qualcosa di nuovo”, aveva dichiarato Taylor nell’intervista concessa a Eddie Trunk per il suo podcast.