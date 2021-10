Maneskin, questa sera concerto gratuito a Londra

I Maneskin, ormai è cosa arcinota, sono una sensazione che ha valicato i nostri confini. Il quartetto romano, sempre più internazionale, per questa sera, come riporta la testata britannica NME, a sorpresa, ha annunciato un concerto gratuito alla O2 Academy Islington a Londra.



La band, che quest'anno si è imposta sia al festival di Sanremo che all'Eurovision Song Contest, ha pubblicato nei giorni scorsi il nuovo singolo "Mammamia", ma le sorprese musicali non si dovrebbero esaurire con questa canzone. Durante la conferenza stampa di presentazione di "Mammamia" il frontman del gruppo, Damiano David, ha infatti dichiarato che i Maneskin sono al lavoro su nuovo materiale.

Questo quanto spiegato da Damiano: "Stiamo già lavorando a nuova musica e abbiamo alcune canzoni pronte, ma come per ogni cosa che facciamo vogliamo farlo correttamente ed esserne soddisfatti al 100%. Ci prendiamo il nostro tempo: senza fretta".

Alla fine dello scorso mese di settembre i Maneskin hanno annunciato un tour europeo di sedici concerti già andati esauriti.

Febbraio 2022

6 – O2 Academy Brixton, Londra. Gran Bretagna

10 – Forest National, Brussels, Belgio

12 – Rockhal, Lussemburgo

15 – Towar Hall, Varsavia, Polonia

19 – Stadthalle, Vienna, Austria

21 – Le Zenith, Parigi, Francia

24 – Halle 622, Zurigo, Svizzera

26 – Verti Music Hall, Berlino, Germania

28 – Mala Sportovini Hala, Praga, Republica Ceca

Marzo 2022

1 – Barba Negra, Budapest, Ungheria

3 – AFAS Live, Amsterdam, Olanda

7 – Stereo Plaza, Kiev, Ucraina

9 – Stadium Love, Mosca, Russia

11 – Tinkoff Arena, San Pietroburgo, Russia

13 – Saku Suurhall, Tallinn, Estonia

14 – Arena Riga, Riga, Lettonia