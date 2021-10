I Maneskin uccidono Damiano nel video di "Mammamia"

A meno di una settimana dalla sua uscita, è arrivafo il video del nuovo singolo dei Maneskin, "Mammamia". La clip ha debuttatpo questa sera alle 20.00 su YouTube, filmata dalla regista spagnola Rei Nadal, già dietro alla macchina da presa per Hercules and Love Affair, Primal Scream e Mikky Ekko.

In linea con la sedicente atmosfera "autoironica e divertente" della canzone, il clip gioca con lo stereotipo del frontman rompiscatole. "He's so fucking annoying" dicono i membri della band, che poi uccidono a turno Damiano perché si intromette nelle varie attività del resto della band, tra cui Victoria sul punto di fare sesso con una ragazza incontrata ad un concerto.

Come vi abbiamo raccontato, "Mammamia" è una sorta di autocover, in cui Maneskin richiamano "I wanna be your slave": una canzone rock, ma con un ritmo da ballare, con un testo, scanzonato e leggero, che parla della percezione che le persone possono avere del comportamento altrui, le cui intenzioni e pensieri sono invece completamente differenti. Ha spiegato Damiano: