“The Beatles: Get Back”: ecco il nuovo trailer del documentario

Disney ha diffuso in streaming il nuovo trailer ufficiale di "The Beatles: Get Back", documentario firmato da Peter Jackson che si propone di raccontare in immagini la genesi dell’album" Let It Be" attraverso 57 ore di filmati di repertorio finora rimaste chiuse in un caveau. Il documentario di Peter Jackson, che non è solo il regista neozelandese di alcuni divertentissimi film splatter e della saga cinematografica del Signore degli Anelli, ma anche di altri lavori e documentari come Forgotten Silver o They Shall Not Grow Old, si fonda su ore e ore di materiali inediti.

L'opera, sulla piattaforma in tre parti in uscita il 25, 26 e 27 novembre, racconta del processo creativo dei Beatles e del rapporto personale tra John, Paul, George e Ringo a parire dalle sessioni di registrazione avvenute nel gennaio del 1969, quando i Beatles si misero al lavoro per comporre 14 nuove canzoni in occasione di quello che sarebbe stato il loro primo concerto dal vivo dopo due anni di assenza dai palchi, nonché l'ultimo nella storia della band: quello sul tetto a Saville Row.