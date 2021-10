Chris Jagger, l'intervista (con risposte concise)

Nelle scorse settimane Chris Jagger, il fratello minore del frontman dei Rolling Stones, ha dato alle stampe un'autobiografia, "Talking to myself", e un nuovo album, "Mixing up the medicine" (qui la recensione). Gli abbiamo fatto avere alcune domande, e lui ci ha risposto con una laconicità molto british.

Ecco qui di seguito lo scambio di battute.

Nel video di "Anyone seen my heart", una delle canzoni del tuo nuovo disco, è bello vedere insieme te e Mick. Pensi che possiamo aspettarci, in futuro, un disco dei Jagger Bros, magari di canzoni blues che voi due ascoltavate da giovani?

"Potrebbe essere un'idea carina, ma in questo periodo pare che lui sia molto occupato - e lo sono anch'io"

Fra i molti lavori che hai fatto nella tua vita c'è anche quello del giornalista. In queste vesti, come recensiresti il tuo ultimo disco?

"Beh, una volta, dopo aver pubblicato uno dei miei dischi precedenti, ho scritto e pubblicato una 'autointervista' in cui rispondevo a domande poste da me - è stato divertente. Ma io scrivo e registro le canzoni, commentare il risultato non tocca a me"

Quali sono i cinque brani musicali che ti hanno più influenzato, o più colpito, nella tua vita?

"'Smokestack lightning" di Howlin' Wolf, 'Murder most foul' di Bob Dylan, 'Roll over Beethoven' di Chuck Berry, 'Mannish boy' di Muddy Waters, la Settima Sinfonia di Beethoven".

Leggendo la tua autobiografia siamo rimasti sorpresi dai molti diversi lavori che hai fatto nella tua vita. Qual è stato quello che ti ha dato le maggiori soddisfazioni?

"Direi scrivere l'autobiografia".

Nel tuo libro racconti i tuoi incontri con decine di personaggio celebri. Quali sono stati quelli più gratificanti?

"Forse Buddy Guy e Junior Wells: sono stati molto divertenti"

Qual è il segreto per avere un buon rapporto con un fratello maggiore, come quello che tu hai con Mick?

"Non rompergli troppo le balle quando è occupato".

Nel libro riferisci della bella risposta di tuo padre a un tizio che gli chiedeva "Come sta tuo figlio" - lui ha ribattuto "Quale? Di figli ne ho due".

"Il tizio si stava evidentemente riferendo a Mick, ma io ero vicino a mio padre, mentre parlavano; era una domanda maldestra, e mio padre ha risposto brillantemente".



Nell'iconografia del rock, tua moglie, Kari-Ann, ha un'immagine più riconoscibile della tua, per via delle due copertine di album in cui è ritratta . Ne sei un po' invidioso?

"Per niente: lei è una vera signora".

Nella tua vita la musica è stata più un piacere, o un divertimento, uno svago o una passione duratura?

"Tutte queste cose insieme".



Ecco le due copertine di cui è protagonista la moglie di Chris Jagger:

Roxy Music, "Roxy Music"

Mott The Hoople, "The Hoople"