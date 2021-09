Prima dell'estate Laura Pergolizzi in arte LP aveva annunciato lo spostamento causa pandemia al prossimo anno del tour previsto in un primo tempo nel 2020 e poi nel 2021. Ora la musicista di origine italiana informa che si esibirà in Italia, e precisamente al Fabrique di Milano, anche l'11 marzo 2022.

I biglietti per il concerto di LP al Fabrique di Milano saranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di venerdì 24 settembre. Gli iscritti alla newsletter del promoter D’Alessandro e Galli potranno usufruire di una pre-sale a loro dedicata che aprirà alle ore 10.00 di mercoledì 22 settembre. Tutte le informazioni sulla vendita dei biglietti possono essere reperite sul sito di D’Alessandro e Galli.

A seguire il calendario completo dei concerti in Italia di LP:

11 marzo - Fabrique - Milano

17 luglio - Stupinigi Sonic Park - Nichelino (Torino)

18 luglio - MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata - Firenze

19 luglio - Piazza Castello - Marostica (Vicenza)

21 luglio - Anfiteatro della Civitella - Chieti

22 luglio - Cavea Auditorium Parco della Musica - Roma