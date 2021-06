LP rinvia i suoi concerti italiani al 2022

Era previsto per il 2020 il nuovo incontro live tra LP e il pubblico italiano, ma a causa della pandemia le date di Torino, Firenze e Marostica erano staterimandate al 2021 ed era stata aggiunta una nuova data a Roma.

Oggi, sempre a causa della crisi epidemiologica, la cantautrice newyorchese è costretta a rinviare questi appuntamenti a luglio 2022. La buona notizia è che verrà aggiunto un quinto show italiano, a Chieti, che permetterà ad LP di tornare nuovamente ad esibirsi in Abruzzo.

17 luglio Stupinigi Sonic Park Nichelino -Torino

18 luglio MusArt Festival Piazza della SS. Annunziata Firenze

19 luglio Piazza Castello Marostica

21 luglio Anfiteatro della Civitella Chieti (Biglietti prossimamente in vendita)

22 luglio Cavea Auditorium Parco della Musica Roma

Cinque concerti in Italia che daranno la possibilità ad LP di riproporre dal vivo tutti i brani del suo repertorio, da “Lost on You” (più di 1 miliardo di streams in tutto il mondo) ad “Other People” fino a “The One That You Love”, uscita la scorse estate, il cui video ha raggiunto più di 17 milioni di visualizzazioni su YouTube.



Queste le informazioni per i possessori di biglietti per ogni singolo spettacolo

17 luglio 2022 Palazzina di Caccia di Stupinigi – Nichelino (TORINO):

I biglietti dello show di Nichelino con data 7 luglio 2021 restano validi per il nuovo appuntamento.

ATTENZIONE: I biglietti dello show di Grugliasco con data 13 luglio 2020 dovranno essere sostituiti con le seguenti modalità:

- Biglietti acquistati nei punti vendita: scrivere all’indirizzo email voucher@dalessandroegalli.com allegando foto del biglietto ben leggibile in ogni sua parte. Entro 15 giorni verrà inviato il biglietto sostitutivo per la data di Nichelino 2022.

- Biglietti acquistati sul sito web o tramite call center Ticketone: i clienti riceveranno da TicketOne il biglietto sostitutivo per la data di Nichelino 2022.

Nuove disponibilità in vendita su www.dalessandroegalli.com

18 luglio 2022 Piazza SS. Annunziata – Firenze:

I biglietti degli spettacoli con data 15 luglio 2020 e 20 luglio 2021 restano validi per il nuovo appuntamento. Nuove disponibilità in vendita su www.dalessandroegalli.com

19 luglio 2022 Piazza Castello – Marostica:

I biglietti degli spettacoli con data 14 luglio 2020 e 08 luglio 2021 restano validi per il nuovo appuntamento.

Nuove disponibilità in vendita su www.dalessandroegalli.com

21 luglio 2022 Anfiteatro La Civitella – Chieti:

NUOVA DATA – Biglietti prossimamente in vendita su www.dalessandroegalli.com

22 luglio 2022 Auditorium Parco della Musica, Cavea – Roma:

I biglietti dello spettacolo con data 19 luglio 2021 restano validi per il nuovo appuntamento

Nuove disponibilità in vendita su www.dalessandroegalli.com

Info Rimborsi: per chi non potesse/volesse partecipare ai nuovi eventi di LP nel 2022 sarà possibile richiedere il rimborso tramite l’emissione di Voucher spendibili per l’acquisto di biglietti inerenti a futuri Eventi programmati dal medesimo Organizzatore.

Per maggiori informazioni si prega di visitare questa pagina o contattare il circuito di riferimento in quanto saranno previste specifiche tempistiche per le richieste di rimborso su ciascun evento. info: www.dalessandroegalli.com