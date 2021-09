Mondo vinile: Bob Dylan, Salmo, Pink Floyd

Dopo la pausa estiva, bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Bob Dylan

"Springtime in New York" è il 17° volume delle Bootleg Series: racconta il Bob Dylan dei primi anni '80, con particolare attenzione alle sessioni di studio che hanno prodotto "Infidels", album dell'83 inciso con Mark Knopfler, un ritorno dopo la trilogia religiosa di fine anni '70 e culminata in "Shot of love" dell'81. Se siete dei mega fan, c'è una versione in 5 CD, ma anche la versione in 2LP, con il best of, vale decisamente la pena.

Da recuperare in vinile: Pink Floyd

Una delle costanti delle classifiche di vendita dei vinili è la presenza degli album dei Pink Floyd: "The dark side of the moon", ovviamente (è sesto, questa settimana), ma non solo: "The wall" è 12°. Oltre a questi album, ci sono le recenti versioni restaurate, il "Live At Knebworth 1990" pubblicato ad aprile, mentre ad ottobre arriva una nuova versione di "A Momentary Lapse Of Reason": insomma un mondo da riscoprire in vinle...

L'esclusiva: Salmo

Nei giorni scorsi è stato annunciato (a sorpresa, ma non troppo: le voci circolavano da tempo) il ritorno discografico di Salmo. "Flop" uscirà il 1° ottobre, e conterrà 17 canzoni: è disponibile anche in una versione eslcusiva in vinile giallo, recuperabile qua

La classifica della settimana

Gli Iron Maiden tengono il podio, scendendo al 3° posto: al primo trionfa (come nella classifica digitale) "Blu celeste" di Blanco, seguito dai Metallica e dalla loro celebrazione del Black Abum. Qua la classifica completa della settimana.