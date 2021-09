Mika: “La trap è una merda, sono felice che stia andando via”

Ieri sera è iniziato X Factor, con la prima puntata delle audizioni. Quest'anno il mantra è "niente categorie e niente etichette", che conduttore e giudici hanno ripetuto allo sfinimento.

Mika sembra avere preso sul serio questa idea, soprattutto dal punto di vista musicale. Tanto che in uno dei siparietti tra un candidato e l'altro il cantante ha avuto un battibecco con Hell Raton sulla trap. Il tutto è successo quasi a fine puntata, dopo l'esibizione di Versailles, "Talento" che ha unito citazioni dei Nirvana (tanto che la sua canzone secondo Agnelli plagiava "Rape me" e "Smells like teen spirits" nel giro di chitarra) ad una parte vocale carica di autotune. Il cantante è stato fatto passare, ma già durante la valutazione Mika ha espresso i suoi dubbi "La trap non va via ma sta cambiando". Poi uscito il cantante, rivolgendosi a Hell Raton, Mika ha detto

Possiamo dire che la trap che abbiamo vissuto in questi anni è una merda? Sono felicissimo che stia andando via?

La risposta di Hell Raton (molto educata: siamo solo agli inizi e le liti vere e proprie le vedremo più avanti)

Sarà la trap che hai ascoltato tu, perché sei ti faccio ascoltare la trap degli ultimi anni, c'è della roba decente. Un po' come quando ho fatto sentire a Manuel delle cose k-pop interessanti

Insomma, va bene che “Quest’anno non ci sono le categorie”, ma la discussione sui generi musicali continua a tenere banco a X Factor. Scommettiamo che questa è solo la prima di una lunga serie di (piccole) polemiche sul tema?