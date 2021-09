Elton John posticipa i concerti del 2021 per un’operazione. Confermata la data di Milano

Attraverso un post condiviso sui propri profili socil ufficiali, Elton John ha annunciato di dover posticipare alcuni concerti della tournée“Farewell Yellow Brick Road Tour”, originariamente in programma in Europa e nel Regno Unito nei prossimi mesi del 2021.

Dal rinvio, però, è esclusa la data prevista in Italia il prossimo anno: come già comunicato, infatti, la voce di “Tiny dancer” si esibirà a Milano allo Stadio San Siro il prossimo 4 giugno per il suo ultimo live nel nostro Paese.

Il musicista di Pinner ha fatto sapere di essersi visto costretto a rimandare gli show “a malincuore” per alcuni problemi all’anca insorti dopo una caduta avvenuta alla fine dell’estate.

"Alla fine della mia pausa estiva sono caduto goffamente su una superficie dura e da allora ho iniziato ad avvertire un forte dolore e fastidio alla mia anca", ha spiegato Elton John nel post riportato più sotto. Ha aggiunto: “Nonostante l'intenso trattamento fisioterapico e specialistico, il dolore ha continuato a peggiorare e ha incrementato le mie difficoltà nei movimenti”. E ancora: “Mi è stato consigliato di operarmi il prima possibile per poter tornare in piena forma ed evitare complicazioni a lungo termine. Intraprenderò un programma di fisioterapia intensiva che assicurerà un pieno recupero e un ritorno alla piena mobilità senza dolore”.

Il prossimo 22 ottobre il musicista, che nel suo messaggio ha confermato la sua presenza all’evento “Global Citizen Live" del 25 settembre - la cui line up a Londra include anche i Maneskin - darà alle stampe il disco “The Lockdown Sessions”.