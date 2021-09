Dj Gengis, la videointervista su “Beat Coin”

Dj Gengis ha pubblicato “Beat Coin”, una fotografia nitida della sua carriera.Nel disco si possono trovare collaborazioni prestigiose con nomi come Gemitaiz, Coez, Random, Neffa, Franco126, Tormento, Clementino, Danno, Nashley, Mostro, Dani Faiv, Nerone, Ensi, Carl Brave, Gemello, Noyz Narcos, Gast e Soul Sinner. È un disco rap a tutti gli effetti, con parti rappate intense e momenti di scratch, di cui Dj Gengis è un maestro, che riempiono il cuore degli appassionati. Ma non mancano le contaminazioni, lontane da facili mode. Proprio come una criptomoneta, a cui si ispira il titolo, il prodotto finale vuole prendere dal passato, ma guardare anche al futuro. Qui sotto potete vedere una videointervista in cui racconta il progetto: