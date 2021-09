James Blake, il nuovo singolo è "Famous last words"

E' uscito “Famous Last Words”, il nuovo singolo di James Blake, cantautore, polistrumentista e produttore britannico. Dopo la pubblicazione di “Life Is Not The Same” e “Say What You Will”, “Famous Last Words” è la terza anticipazione tratta dal prossimo album “Friends That Break Your Heart”, che è stato recentemente posticipato al prossimo 8 ottobre (a causa della crisi di reperibilità del vinile).

Il concept album “Friends That Break Your Heart” segue la pubblicazione di “Covers EP”, una raccolta delle cover più di successo di Blake, tra cui “Godspeed” di Frank Ocean.