Ex-Otago, Maurizio Carucci: esce il podcast “Vado a trovare mio padre”, poi un nuovo brano

Si intitola “Vado a trovare mio padre” il nuovo podcast di Maurizio Carucci, il cantante degli Ex-Otago che lo scorso agosto ha svelato di aver pensato di abbandonare la musica prima di rivelare di aver scritto quaranta nuove canzoni facendo pensare di essere prossimo a pubblicare un progetto solista.

“Ad aprile 2021 ho fatto un viaggio in bicicletta per andare a trovare una persona che non c’è più: mio padre”, ha scritto l’artista sui social per annunciare con un video il podcast disponibile da oggi -9 settembre -, scritto, diretto e prodotto da Marco Rip e Giacomo De Poli – gli stessi autori dell’audio-documentario prodotto da LifeGate Radio sulla partecipazione di Colapesce e Dimartino a Sanremo 2021.

Carucci ha poi spiegato: “Prima di partire, Giacomo di LifeGate mi ha chiamato per propormi di documentare tutto. Ne è nato un podcast disponibile su tutte le piattaforme dal 9 settembre”.

Come si legge nella descrizione del podcast su Spotify, "Vado a trovare mio padre" racconta la storia di Maurizio Carucci che ha attraversato l’Italia in bicicletta insieme all’amico Massimo Martina. Si apprende poi: “Un viaggio lungo 1.300 chilometri, da Albera Ligure a Taranto, città natale di suo padre, mancato anni prima. Un’esperienza catartica e necessaria alla scoperta delle proprie radici”.

Al podcast farà seguito la pubblicazione del nuovo brano di Carucci, intitolato "La vita dentro" e descritto in un comunicato stampa come "un inedito manifesto e dichiarazione d’intenti piano driven di un’esperienza più che mai segnante, sudato arrivo in volata". La canzone sarà disponibile all'ascolto a partire da domani, 10 settembre.