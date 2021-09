Mondo vinile: Abba, Killers

Dopo la pausa estiva, bentornati alla rubrica di Rockol dedicata a tutto ciò che ruota attorno al vinile: le notizie, le edizioni limitate, gli album da riscoprire in questo formato, la classifica.

L'album della settimana: Killers

In queste settimane sono usciti molti album importanti, ma alcuni li vedremo su supporto fisico solo tra qualche tempo. Da recuperare e perfetto per l'ascolto in vinile è "Pressure machine" dei Killers, in cui la band di Brandon Flowers mette a nudo tutta la sua passione per il rock americano classico e per Springsteen in particolare, con un suono più asciutto e racconti della provincia americano. Uno degli allbum più belli di questo 2021.

Da recuperare in vinile: ABBA

La notizia della settimana è ovviamente il ritorno degli ABBA. Il nuovo disco "Voyage" si concretizzerà solo a novembre, ma intanto si può riscoprire la discografia, a partire da "ABB Gold", pluripremiata raccolta, per andare a ritroso negli album originali.

L'esclusiva: ABBA

Rimaniamo in tema: "Voyage" verrà stampato in diverse versioni di colori e copertine, tra cui due esclusive, una in vinile blu e una con copertina unica, acquistabile qua.

La classifica della settimana

Questa settimana, l'unica uscita recente nella top 10 è "If i can't have love, i want power", di Halsey, 7° mentre Billie Eilish ("Happier than ever" è uscito a fine luglio) è 10°. In testa la recente ristampa di "Terremoto" dei Litifiba, seguito da "Sour" di Olivia Rodrigo (uscito a maggio), assieme a classici come "Nevermind" dei Nirvana e "The Dark side of the moon". Qua la classifica completa della settimana.