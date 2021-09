Ecco come suonano i Maneskin in coreano

Vi stiamo dando puntualmente conto della marcia trionfale all'estero dei Maneskin: un percorso davvero inedito per una band italiana all'estero che sta generando un'enorme attenzione anche in Italia, tanto che le notizie su Damiano, Victoria & co sono sempre tra le più lette di Rockol.

Beh, questa che vi raccontiamo oggi non è l'ennesimo risultato di classifica, o l'ennessima performance della band che diventa virale sui social. No, questa è una delle cover più impressionanti di "Zitti e buoni" finora. I Maneskin in coreano, che fa impressione solo a dirlo. Le Rolling Quartz hanno riletto a modo loro la canzone vincitrice dell'Eurovision, cantandola in un italiano (ovviamente con un forte accento, ma il tentativo è degno di nota) e aggiungendo una parte centrale nella loro lingua. E anche la messa in scena del video, pubblicato qualche giorno fa, è degna di attenzione: giudicate voi.

Le Rolling Quartz sono Jayoung, Arem, Hyunjung, Yeongeun e Iree: si sono formate un anno fa dalla fusione delle Rose Quartz e delle Rolling Girlz, in cui militavano le musiciste, e hanno esordito con cover di Lady Gaga, Justin Timberlake, e di artisti più vicini al rock come Skid Row e Paramore.