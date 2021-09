Maneskin, siparietto alla tv russa. Il batterista: "Vorrei tornare a Woodstock". La bassista: "A fatte le canne?"

Girano come trottole da un paese all'altro, tra esibizioni, festival e ospitate in tv. Ora i Maneskin sono arrivati in Russia, dove il singolo "I wanna be your slave" ha conquistato già sei Dischi di platino. Ieri sera Damiano David e soci sono stati ospiti del programma "Evening Urgant", il late show ispirato a quelli di punta della tv statunitense e britannica condotto da Ivan Urgant, salito alla ribalta anche in Italia dopo lo show-parodia di Capodanno sulla musica italiana "Ciao 2020".

Dopo essersi esibiti sulle note della stessa "I wanna be your slave", i Maneskin hanno risposto alle domande del padrone di casa. Che facendo i complimenti alla band per aver riportato in auge le sonorità spigolose del rock, gli ha chiesto: "Se tornaste indietro nel tempo, chi dei vostri idoli vi piacerebbe vedere dal vivo?". Il frontman del quartetto ha risposto:.

"L'esibizione dei Queen che è rimasta nella storia. Sarebbe stato bello vederla dal vivo".

La bassista Victoria De Angelis ha poi aggiunto:

"Forse anche il tour di 'Ziggy Stardust and the Spiders From Mars' di David Bowie".

E se il chitarrista Thomas Raggi ha espresso il desiderio di tornare indietro nel tempo per assistere agli show di Jimi Hendrix, il batterista si è spinto ancora più in là:

"Io personalmente andrei a Woodstock".

La compagna di band lo ha subito preso in giro:

"A fatte le canne?".

I telespettatori russi non l'hanno capita, naturalmente. Ma il conduttore, che evidentemente parla e capisce molto bene l'italiano, è subito intervenuto: "Non posso ripetere quello che hai appena detto".

Ecco il video dell'ospitata: