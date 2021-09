Stereophonics, il nuovo album ‘Oochya!’ esce a marzo

Si intitola “Oochya!” e verrà pubblicato il prossimo 4 marzo il nuovo album di inediti in studio degli Stereophonics, ideale successore di “Kind” del 2019: ad annunciarlo è stato lo stesso leader della band gallese Kelly Jones nel corso di un’intervista rilasciata al britannico New Musical Express.

Registrato in appena sette giorni, “Oochya!” è stato prodotto dallo stesso frontman e chitarrista insieme ai produttori di fiducia del gruppo, Jim Lowe e George Drakoulias: il primo estratto dal lavoro, “Hanging From Your Hinges”, è già stato reso disponibile in Rete.

“Abbiamo sempre cercato di trovare un nuovo pubblico con nuova musica, e ho iniziato a pensare che una compilation celebrativa per i venticinque anni di attività del gruppo [il primo singolo degli Stereophonics, “Looks Like Chaplin”, venne pubblicato nel 1996] fosse troppo facile”, ha spiegato Jones: “Quando siamo arrivati ​​nel nostro studio, non sembrava nemmeno che stessimo facendo un nuovo album. Abbiamo registrato insieme solo per una settimana. Un sacco di lavoro per 'Oochya!' è stato fatto dal vivo. Chi l’ha sentito dice che suona come un 'Best Of', ma di inediti. E’ come un mixtape, con molti stili diversi”.

“Ci sono molti momenti diversi, ma è molto più rock n' roll di 'Kind'”, ha proseguito Jones: “Al centro del nostro gruppo c’è ciò che siamo. Ci sono periodi nella tua vita in cui guardi di più dentro di te, e non puoi fingere di fare canzoni rock and roll. Amo i riff di chitarra, ho un telefono pieno di idee per scriverci dei pezzi. Ma se non le senti davvero, non ha senso scriverci dei testi. Negli ultimi anni non avevo davvero sentito quella vibrazione, ma questa volta è andata davvero bene”.

Riguardo le influenze alle quali il gruppo si è riferito per la realizzazione di “Oochya!”, oltre agli ZZ Top per il singolo “Hanging From Your Hinges” Jones ha citato altri grandi del rock che hanno fatto capolino, sotto forma di fonte di ispirazione, nel disco: “Ci sono cose molto cantabili, una canzone suona come i Cult”, ha raccontato il frontman, “Ci sono pezzi con il pianoforte che sembrano presi da ‘Goodbye Yellow Brick Road’ di Elton John, solo con armonie r’n’b bizzarri. La fine del disco è molto stoniana, come una session molto diretta registrata alle due del mattino. Di questi tempi non credo si possa essere troppo introspettivi. Sarà una bella raccolta di canzoni da suonare dal vivo, perché darà alla gente un'esperienza piacevole”.

Il disco sarà promosso per mezzo di un tour che prenderà il via il prossimo 18 marzo all’Arena di Manchester e che proseguirà per altre dieci date nel Regno Unito, dove la prima tranche di appuntamenti si chiuderà alla Resorts World Arena di Birmingham il 2 aprile successivo: al momento non sono state comunicate date fuori dalla Gran Bretagna.

Questa, di seguito, la tracklist di “Oochya!”:

1. ‘Hanging On Your Hinges’

2. ‘Forever’

3. ‘When You See It’

4. ‘Do Ya Feel My Love’

5. ‘Right Place Right Time’

6. ‘Close Enough To Drive Home’

7. ‘Leave The Light On’

8. ‘Running Round My Brain’

9. ‘Every Dog Has Its Day’

10. ‘You’re My Soul’

11. ‘All I Have Is You’

12. ‘Made A Mess Of Me’

13. ‘Seen That Look Before’

14. ‘Don’t Know What Ya Got’

15. ‘Jack In A Box'