ABBA, la reunion: ora due canzoni nuove, a novembre un album e uno show a Londra nel 2022

Sono tornati davvero: dopo quasi 40 anni Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson si sono ritrovati in studio e hanno inciso nuova musica per il progetto "Voyage", che prevede un album in uscita a novembre e uno spettacolo che unisce digitale e live e che debutterà la prossima primavera a Londra, in un palazzetto costruito appositamente.

Il progetto è stato annunciato con una diretta su YouTube, seguita da oltre 230mila persone, da Stoccolma e Londra con collegamenti da varie parti del mondo, con contributi di vari fan (compresa Kilye Minogue). Nel corso della diretta sono state presentate due nuove canzoni. A Londra erano presenti Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson, mentre Agneta e Anna-Frid si sono viste nei video ma erano assenti dalla diretta.

I due nuove brani sono "I Still Have Faith In You” e “Don’t Shut Me Down”: è la prima musica inedita dai primi anni '80. I La prima è una ballata dichiaratamente scritta pensando alla storia del gruppo e riflettendo sulle emozioni dei membri. La seconda è una canzone più veloce che ricorda nel ritmo "Dancing queen". "Parla di un avatar che vuole continuare a cantare e chiede di non essere spento", hanno scherzato durante la presentazione.

l 5 novembre seguirà il nuovo album "Voyage", registrato dai 4 insieme allo studio di Benny, Riksmixningsverket, a Stoccolma. La tracklist non è ancora stata resa disponibile, l'album uscirà per Universal, ma è già stato completato: "C'è un vecchio detto nell'industria musicale: non far passare mai più di 40 anni tra un album e l’altro”, hanno scherzato durante la presentazione. L'ultimo lavoro di studio del gruppo “The Visitors” del 1981, a cui seguirono solo raccolte. La band si sciolse (senza annunci pubblici) tra la fine del 1982 e il 1983.

Ma Abba Voyage è appunto soprattutto uno show in cui digitale e live si fondono, che è stato presentato da Bjorn & Benny. È stato spiegato come i quattro membri, con un lungo e complesso lavoro, sono stati digitalizzati con oltre 160 telecamere e con il capture motion, quindi trasformati in ologrammi che li riproducono sul palco come erano negli anni '70-80.

Le versioni digitali e ringiovanite degli ABBA si esibiranno con una band di 10 elementi dal vivo, a partire dal 27 maggio 2022. Il progetto è talmente grande che è stata appositamente costruita la Abba Arena, a Londra: è già possibile pre-registrarsi per acquistare I biglietti su abbavoyage.com, il sito recentemente inaugurato, mentre i biglietti saranno in vendita da martedì 7 settembre. Lo show sarà soprattutto un greatest hits: in scaletta 22 canzoni, per un'ora e mezza (ma saranno inclusi anche alcuni dei brani nuovi). ecco i 4 ABBA digitalizzati

I 4 dichiarano nel comunicato:

Grazie per averci aspettato: è ora che inizi un nuovo viaggio. Lo chiameremo semplicemente Voyage, stiamo davvero salpando per acque inesplorate. Con l’aiuto di noi stessi da giovani, viaggeremo nel futuro. Non è facile da spiegare, ma appunto, è qualcosa che non è mai stato fatto prima.

Lo spettacolo è prodotto da Svana Gisla (David Bowie Blackstar/Lazarus, Beyoncé and Jay Z for HBO, Springsteen and I) e Ludvig Andersson (And Then We Danced, Yung Lean - “In My Head”, Mamma Mia! Here We Go Again), con la regia di regista Baillie Walsh (Flashbacks of a Fool, Being James Bond, Springsteen and I), e le coreografie di il coreografo Wayne McGregor CBE (The Royal Ballet, Company Wayne McGregor, Paris Opera Ballet). Il co-produttore esecutivo è Johan Renck (Spaceman, David Bowie Blackstar/Lazarus, Chernobyl).

