Abba, oggi il ritorno dopo quasi 40 anni

Oggi, 2 settembre, è il giorno del ritorno degli ABBA. Il gruppo svedese ufficialmente non si è mai sciolto, ma l'ultima musica inedita risale ai primi anni '80 e l'ultima apparizione pubbblica del quartetto composto da Agnetha Faltskog, Anna-Frid Lyngstad, Bjorn Ulvaeus e Benny Andersson è di fine 1982.

Quasi 40 anni dopo, questa sera alle 19.00 italiane verrà svelato il progetto "ABBA Voyage", e comprenderà nuove canzoni.

Non è una sorpresa, in realtà: è da diversi anni che si vocifera di una reunion in qualche forma del gruppo svedese, confermata più volte dai diretti interessati: il progetto, inevitabilmemte, è stato più volte rimandato per via della pandemia. Ma nei giorni scorsi i segnali del ritorno: l'apertura dei profili social su Instagram, Facebook, Twitter e TikTok e di un sito, è stato aperto il sito abbavoyage.com, con un countdown che scade questa sera alle 19.00.

Al momento non è chiaro se “Voyage” sia un nuovo album: l'ultimo lavoro di studio fu “The Visitors” del 1981, a cui seguirono solo raccolte. Certo è che ci saranno nuove canzoni: Ulvaeus nei mesi scorsi parlava di cinque brani inediti, ma non è chiaro come verranno distribuiti. Sui tabloid inglesi si parla invece di uno show/retrospettiva - intitolato appunto "Abba Voyage" - con ologrammi che includerebbe anche nuova musica, con debutto a Londra l'anno prossimo, il tutto completato da un documentario.

Aveva dichirato Ulvaeus:

Le nuove canzoni? Usciranno quest'anno, posso garantirlo. Non sto dicendo che forse usciranno, ma che usciranno con certezza. Noi quattro ci siamo ritrovati in studio dopo quarant'anni e quello che abbiamo provato è difficile da spiegare: c'è un legame fortissimo che ci unisce.

Questa l'ultima performance degli Abba, l'11 dicembre 1982 per il programma della televisione inglese "The Late, Late Breakfast Show"