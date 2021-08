Lady Gaga ha svelato tutti gli ospiti del disco di remix di "Chromatica"

Oltre 20 artisti coinvolti.

Che vanno ad aggiungersi a quelli già presenti nell'edizione originale del disco. Lady Gaga ha svelato i nomi di tutti gli ospiti del disco di remix di "Chromatica", il suo ultimo album di inediti, uscito lo scorso anno in piena pandemia e ora reinciso in tutto e per tutto con la complicità di amici, colleghi, produttori e dj. La nuova versione arriverà nei negozi e sulle piattaforme di streaming questo venerdì, 3 settembre. Tra gli altri, ci sono anche Elton John, Charli XCX, Rina Sawayama e Arca, produttore già al fianco di Björk. La tracklist completa di "Dawn of Chromatica - The remix album", questo il titolo della nuova versione del disco, è stata svelata dalla .voce di "Poker face" sul suo account Instagram ufficiale.

A ufficializzare la notizia relativa all'imminente arrivo del disco di remix di "Chromatica" era stata, all'inizio del mese, la stessa Lady Gaga. Con un tweet la popstar aveva confermato le voci che si rincorrevano da settimane tra i fan a proposito delle lavorazioni di una nuova versione dell'album, il sesto inciso dalla signorina Germanotta dopo "The fame", "Born this way", "Artpop", "Cheek to cheek", e "Joanne".

Sarà un autunno movimentato, per Lady Gaga. Oltre al disco di remix di "Chromatica", dal quale sono stati estratti i singoli "Stupid love", "Rain on me" (in duetto con Ariana Grande) e "911", il prossimo 1° ottobre arriverà nei negozi "Love for sale", il nuovo album congiunto con Tony Bennett, che la popstar affiancò già nel 2014 per "Cheek to cheek". Il disco sarà presumibilmente l'ultimo della carriera del grande crooner, che a 95 anni ha appena annunciato il suo ritiro dalle scene.