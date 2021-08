Lady Gaga sta per pubblicare un disco di remix di "Chromatica"

Una cosa è certa: non fa annoiare i suoi fan. E non si annoia nemmeno lei. Lady Gaga annuncia una sorpresa dietro l'altra. Dopo la riedizione di "Born this way" per il decennale del disco (contenente alcune nuove versioni delle sue hit reinterpretate da alcuni amici e colleghi: tra questi anche Kylie Minogue), l'annuncio del nuovo album congiunto con Tony Bennett, ora Miss Germanotta fa sapere di essere prossima a pubblicare un disco di remix del suo "Chromatica".

L'album uscito lo scorso anno mentre il mondo era in pieno lockdown si appresta a tornare nei negozi in una nuova edizione, contenente remix e versioni alternative delle 16 canzoni. L'annuncio era nell'aria già da tempo, in realtà.

The Chromatica remix album is so f*cking fuego 🤯 music is life 🙌🎨 — Lady Gaga (@ladygaga) August 10, 2021

Ad aprile era stato il produttore BloodPop, al fianco di Gaga nelle lavorazioni di "Chromatica", a lasciare intendere sui social che con molta probabilità la voce di "Poker face" avrebbe pubblicato il disco di remix. Stando alle indiscrezioni, tra gli artisti coinvolti nel progetto ci sarebbero Charli XCX (suo il remix di "911"), Dorian Electra, Rina Sawayama e pure Grimes. "L'album remix di 'Chromatica' è davvero fuego. La musica è vita", twitta sibillina Gaga.