Lady Gaga annuncia il nuovo album collaborativo con Tony Bennett

Attraverso un post condiviso sui suoi canali social, Lady Gaga ha annunciato l’uscita e rivelato i dettagli del nuovo album collaborativo con Tony Bennett. Il disco, intitolato “Love for sale”, sarà pubblicato il prossimo 1 ottobre e includerà cover di brani di Cole Porter. Come prima anticipazione, è stata resa disponibile sulle principali piattaforme di streaming la versione della popstar e del crooner statunitense di “I get a kick out of you".

Ascolta:

“Love for sale”, registrato dalla voce di “Bad romance” e Tony Bennett – che oggi, 3 agosto, compie 95 anni - agli Electric Lady Studios di New York, fa seguito al disco realizzato insieme dai due artisti e pubblicato nel 2014, “Cheek to cheek”.

"Il giorno in cui abbiamo pubblicato 'Cheek to cheek' nel 2014, Tony Bennett mi ha chiamata e mi ha chiesto se volevo registrare un altro album con lui, questa volta celebrando le canzoni di Cole Porter. Sono sempre onorata di cantare con il mio amico Tony, quindi ovviamente ho accettato l'invito", ha scritto sui social Lady Gaga per annunciare il nuovo album.

Ecco la tracklist e la copertina di "Love for sale":

“It’s De-Lovely”

“Night and Day”

“Love for Sale”

“Do I Love You”

"I've Got You Under My Skin”

“I Concentrate on You”

“I Get a Kick Out of You”

“So In Love”

“Let’s Do It”



“Just One of Those Things”

“Dream Dancing”