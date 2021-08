Milano, l’ultimo saluto a Gino Strada con ‘Shine On You Crazy Diamond’ dei Pink Floyd

E’ stata aperta alle 16 di oggi, sabato 21 agosto, presso la sede milanese di Emergency in via Santa Croce, in zona Ticinese, la camera ardente per dare l’ultimo saluto a Gino Strada, il chirurgo fondatore della nota associazione benefica scomparso lo scorso 13 agosto a Rouen, in Francia: le ceneri del medico, filantropo e attivista, traslate dalla cittadina della Normandia al capoluogo lombardo, sono state accolte nel quartier generale dell’ONG - come riferito dall'edizione online del Corriere della Sera e dal TG RAI Lombardia - sulle note di “Shine On You Crazy Diamond” dei Pink Floyd, brano scritto da Roger Waters, David Gilmour e Richard Wright originariamente pubblicato nel nono album della band britannica, “Wish You Were Here” del 1975, uno dei brani preferiti da Strada.

“Sono molto dispiaciuto per la morte di Gino Strada, fondatore del gruppo medico umanitario Emergency”, scrisse sui propri account social ufficiali Gilmour all’indomani della scomparsa di Strada: “Un brav'uomo che ha fatto cose incredibili per aiutare le vittime della guerra e della povertà”. Gilmour, come già ricordato da Rockol nelle ore immediatamente successive la scomparsa di Strada, l’11 e 12 agosto del 2006 si esibì in piazza San Marco, a Venezia - la stessa di fronte alla quale il 15 luglio 1989 i Pink Floyd tennero lo storico concerto gratuito che li vide esibirsi su una mega piattaforma galleggiante, devolvendo parte degli incassi proprio a Emergency .