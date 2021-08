Andrea Laszlo De Simone: tre concerti e poi una pausa “a tempo indeterminato”

Attraverso un lungo post condiviso sui suoi canali social Andrea Laszlo De Simone ha fatto sapere che le tre date in programma in Italia del tour con orchestra a supporto del suo ultimo lavoro discografico, “Immensità” (leggi qui la nostra recensione) del 2019, sono l’ultima occasione per ascoltare dal vivo nel nostro Paese il musicista torinese prima di una pausa “a tempo indeterminato” lontana dai palchi.

Oltre a spiegare le ragioni per cui i suoi prossimi concerti saranno gli “ultimi”, il cantautore nel suo messaggio ha scritto:

“Torino, Roma e Bari saranno per me la chiusura di un ciclo.. o per meglio dire la chiusura di un primo, lungo e intensissimo giro durato praticamente 8 anni e sono emozionato come se dovessi esibirmi per la prima volta in vita mia. Sicuramente continuerò a dedicare buona parte del mio tempo alla musica e sicuramente pubblicherò ancora canzoni e chissà che prima o poi non mi rimetta a fare qualche concerto, ma non so quando sarà, né cosa sarà. Ho una gran voglia di vivere. Non prendete questo come un addio e non pensate che questi ultimi anni non mi abbiano reso felice! Sono stati anni probanti, si, ma meravigliosi e soprattutto inaspettati come le belle sorprese o i regali nei giorni feriali”.