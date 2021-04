Cosa succede con i livestream in Italia

Che i livestream non siamo semplici “Concerti in streaming” ormai dovrebbe essere più o meno chiaro a tutti. Sono un formato unico che sta diventando sempre più rilevante per artisti e industria, dopo casi di successo internazionale, dai BTS a Dua Lipa e Gorillaz.

Già, ma in Italia? Se ne parla, e parecchio: con panel, e interventi degli addetti, per esempio. Ma concretamente, fino a poche settimane fa, si era mosso poco.

Qualche primo approccio: per esempio, Venerus quasi un anno fa, lo streaming del Barezzi Festival, il concerto di natale di Capossela, Mecna dalle Dolomiti, qualche mega evento sul modello televisivo. Ma c'era un po' di scetticismo: qualche settimana fa un importante manager/discografico mi spiegò che, secondo lui, il formato in Italia avrebbe faticato con alti costi di produzione per realizzare eventi unici e necessariamente spettacolari, a fronte di un bacino più ristretto rispetto a quello internazionale e ancora poco motivato. Insomma, mi si diceva che può andare bene per Bocelli e Lacuna Coil (tra i primi, con uno show dall'Alcatraz), che hanno un pubblico fuori dai confini nazionali, ma non per singoli concerti locali.

Invece, nelle ultime settimane si è mosso qualcosa. Anzi, più di qualcosa. Le piattaforme a disposizione sono ormai diverse: A-Live, Live-Now, Dice.Fm, Zeye Payperlive, Twitch. Ma sono arrivati gli artisti: Negramaro, Alessandra Amoroso, Massimo Pericolo, Andrea Laszlo De Simone, Dark Polo Gang, Umberto Tozzi; la prossima settimana c'è Ultimo. Sono supportati dai promoter: Live Nation, Friends & Partners, Vivo, DNA, Vertigo.

Ecco qualche ragionamento su modelli, opportunità e rischi

Il modello showcase

Già sperimentato da Negramaro per l’uscita dell’album lo scorso autunno: l’idea è di fare un regalo ai fan, ma senza mettere biglietti in vendita. Recentemente lo ha fatto Alessandra Amoroso (su piattaforma A-Live, con produzione di Friends & Partners e Sony), per lanciare i due nuovi singoli: bella la messa in scena stile drive in, bello il tributo al mondo dello spettacolo fermo da un anno. Questo è un modello, se vogliamo, poco rischioso e ad alta gratificazione per i fan: una versione digitalizzata dello showcase o del firmacopie. Per esempio Motta ha appena annunciato un'iniziativa simile, per chi preordina il suo nuovo album su Amazon.

Non c'è il rischio d'impresa dell'incasso al botteghino digitale: è un investimento promozionale, dove quello che conta è la visibilità, non il ritorno economico.

Il modello branded

In questo caso, è un marchio a coprire in toto o in parte i costi, ammortizzando i costi e i rischi. Diversi brand sono scesi in campo nei mesi scorsi e più recentemente si è visto il live di Massimo Pericolo su Twitch, prodotto da Amazon Music, che ha chiamato Pepsy Romanoff, regista di Vasco Rossi: una via di mezzo tra uno showcase per il nuovo disco e un branded content per la piattaforma.

Interessante, sono proprio i modelli ibridi: lo scorso marzo i Negramaro hanno tenuto un secondo livestream, questa volta a pagamento, su piattaforma Live Now e prodotto da LiveNation come anticipazione del tour in presenza, (biglietto a 10.90 euro). Era “Powered by Opel”: si apriva con una sequenza della band che arriva alla Lanterna di Roma in una macchina, con un product placement e una presenza del marchio di certo non discreta.

I formati musicali dei livestream a pagamento

Una soluzione che ha preso piede anche in Italia è quella di pensare a livestream unici dal punto di vista del contenuto musicale. Umberto Tozzi ha tenuto un concerto acustico dallo Sporting di Montecarlo, con incasso devoluto alla sua crew, su piattaforma Zeye Payperlive e biglietto a 12 euro, con co-produzione di Momy Records e Friends & Partners e possibilità di rivedere dopo la prima. Lo stesso team ha appena annunciato un livestream acustico di Marco Masini per il 9 maggio.

ll più bello che ho visto in Italia finora, dal punto di vista del formato musicale, è stato il

"Film del concerto" di Andrea Laszlo De Simone: le canzoni dell'EP "L'immensità" e il singolo "Vivo" ripensate come un'unica suite, suonata da una band/orchestra di 11 elementi, all'interno della Triennale di Milano. Prodotto da MiAmi, DNA, Goodnes Factory e 42 Records su piattaforma dice.fm con biglietto a 16.95 euro, si può rivedere fino a lunedì 19.

Come chiamarli?

Il caso di Andrea Laszlo De Simone spinge ad un’altra riflessione, quella sul "nome della cosa". Non c’è un formato unico, ma non c’è neanche una definizione condivisa. Nei comunicati stampa di lancio dei casi fin qua citati l’espressione più usata è “Live streaming”; Massimo Pericolo parla di "Live in diretta", rinforzando con due parole la dimensione e senza mai usare espressioni che rimandino al mondo digitale. Motta parla di "contenuto speciale esclusivo" che "Non sarà un concerto in streaming".

Per Laszlo De Simone ho trovato interessante la scelta di usare la parola "film": che rimanda ad un mondo “alto”, il cinema.

Una scelta in aperto contrasto con la. percezione “bassa” della definizione-ossimoro "concerti in streaming". Il riferimento al mondo cinematografico in senso nobilitante non è nuovo: pensate, in modo analogo, quando si dice che una serie TV è bella “perché assomiglia al cinema” (anche se poi sono una cosa diversa).

Nel caso di Laszlo De Simone la parola "film" non sembrava giustificata tanto dalla alta qualità audiovisiva - che era notevole, ma questa è ormai è una costante dei livestream professionali - o dal formato (un live di 45 minuti, senza parti narrative come per esempio il concerto di Natale di Capossela). L'idea di concerto come film rimandava al modello di distribuzione: è dichiaratamente preregistrato, nella prima visione lo si vede senza possibilità di pausa; se vuoi vederlo il giorno dopo devi tornare e prendere un altro biglietto; c'è anche una locandina creata appositamente e acquistabile separatamente. Un bell'esperimento, pur con qualche limite (qualche spettatore, nella chat della prima visione, è rimasto spiazzato dall'impossibilità di rivedere: gli è stato offerto uno sconto per un biglietto per i giorni successivi).

Non usano la parola "film" ma "concerto-documentario" i Tre Allegri Ragazzi Morti, che saranno i primi italiani ad usare la piattaforma streaming di Bandcamp per “A casa tua”, che non è un livestream ma un "docu-live" girato nel tour dell'estate 2020, prodotto con l’obiettivo di sostenere i live club italiani. Insomma: il dibattito è aperto anche sul nome: anche se Livestream o live streaming sembrano le soluzioni più ovvie e condivise.

Le piattaforme

Un altro tema è quello delle modalità di distribuzione. I livestream sono esibizioni "dal vivo" a prescindere dal format e dalla forma, sono uniche, come ogni performance. Ma possono rimanere un evento o diventare un contenuto replicabile. Le piattaforme di livestream – che ormai abbondano, anzi sovrabbondano - sono l’opzione naturale per produzione e distribuzione: non è casuale che siano spesso espressioni di joint venture tra startup tecnologiche e investimenti del mondo dei promoter - per esempio, Live Nation ha appena investito in Veep, e sta attrezzando diverse venue americane per lo streaming.

I promoter sono spesso coinvolti, come abbiamo visto nei casi italiani: oltre che produrre, devono tutelare i propri interessi, in chiave di potenziale cannibalizzazione di vendite di biglietti in presenza.

Ma dopo la diretta l’evento può essere teoricamente fruito nuovamente su richiesta, diventando un prodotto a media/lunga durata. E, se il contenuto vuole avere una possibilità concreta di diffusione, di scoperta e di longevità, allora entreranno in ballo le piattaforme OTT, in esclusiva o meno. E, per un contenuto on demand, la concessione della licenza allora coinvolge anche l'etichetta.

In sostanza, il livestream deve essere gestito contemporanamente e in accordo tra artista/management, promoter e casa discografica: non è un caso che anche queste ultime spesso siano co-produttrici di questi eventi, come anche in questi casi italiani.

E il pubblico?

Altro tema legato alle piattaforme riguarda il coinvolgimento del pubblico: per il momento, la forma principale, quando c'è, è una chat per commenti in tempo reale. Alcune piattaforme (come Live Now e A-Live) permettono forme più avanzate come stanze condivise con pochi amici, o punti di vista diversi o visualizzazione del pubblico (lo showcase dei Negramaro aveva un wall con i volti degli spettatori, come hanno fatto i Metallica) . Gli esperimenti più interessanti come quelli di Melody VR - che permette di guardare con un visore, o di orientare il punto vista con il giroscopio di tablet o telefono - sono ancora un'eccezione, anche in Italia.

I numeri e il futuro

Il “reality check” di tutto questi esperimenti a pagamento sono però i numeri. Ho provato a chiedere i dati di questi concerti: Gli unici mi sono arrivati dal'ufficio stampa di Zeye/Payperlive, che per Tozzi dichiara 4.000 biglietti venduti. O non mi sono stati forniti, o mi è stato detto che "dare i numeri non fa parte della policy a livello locale" (anche se per eventi globali della solitamente vengono comunicati con grande enfasi).

Risposte comprensibili: c'è il rischio di far passare l’idea che il formato non funziona, se i numeri vengono percepiti come bassi.

Ma, secondo me, è un approccio sbagliato: si rischia di replicare la comunicazione dei concerti dove vige la legge del sold-out, che è quasi sempre l'unica comunicazione che si fa(ceva) sui dati. Un po’ di schiettezza sarebbe invece auspicabile, con la coscienza che questo è un campo agli inizi in Italia: gli esperimenti e gli errori vanno fatti, per crescere.

Perché il livestream, - lo ripeto da tempo, ormai - non è temporaneo: rimarrà anche dopo la fine della pandemia e a concerti ripartiti. È un formato che permette nuove forme di espressione e di distribuzione della musica e, per gli ascoltatori, nuove forme di accesso digitale agli artisti. Anche in Italia, anche se le modalità sono ancora in corso d'opera.