ZZ Top: com’è andato il primo show dopo la morte di Dusty Hill. Video

Lo scorso 30 agosto gli ZZ Top hanno tenuto il loro primo show dopo la morte di Dusty Hill, storico bassista e membro fondatore della band texana, scomparso lo scorso 27 luglio a 72 anni.

Sul palco del Tuscaloosa Amphitheater, in Alabama, Billy Gibbons e Frank Beard si sono esibiti insieme al loro tecnico delle chitarre Elwood Francis. Proprio quest’ultimo aveva sostituito Hill in concerto pochi giorni prima della sua scomparsa per un problema di salute che sembrava essere connesso all’anca e rapidamente risolvibile. Inoltre, a seguito della scomparsa del loro compianto compagno di band, Gibbons e Beard avevano fatto sapere che gli ZZ Top avrebbero continuato a suonare, potendo contare su Francis.

Come riportato da Ultimate Classic Rock, i tre musicisti hanno dato il via al live dello scorso venerdì con l’esecuzione di “Got me under pressure”, dal loro album “Eliminator” del 1983. Subito dopo, Billy Gibbons si è rivolto al pubblico e ha ricordato Dusty Hill. “Ci divertiremo qui stasera”, ha detto, come si sente nel video riportato più avanti: “Come sapete, abbiamo un nuovo ragazzo lassù. È stato Dusty a darmi indicazioni: il mio amico, il tuo amico, Elwood Francis se la caverà dopo di me”.

Nel corso del loro concerto gli ZZ Top hanno passato in rassegna alcuni dei brani più rilevanti appartenenti al proprio repertorio, ripercorrendo i loro 50 anni di carriera, e non hanno perso occasione per omaggiare più volte il loro compianto compagno di band.

La serata, di cui è possibile vedere alcuni filmati realizzati dai fan presenti, si è conclusa con "Brown Sugar", "La Grange" e "Tush".

RIP Dusty Hill from @ZZTop, but their @TuscaloosaAmp show went on as he wished. Went w/ @VikingKnitten & my parents for my 50th birthday present, & it kicked total ass! pic.twitter.com/vu8xSIeNhl — Christopher Lynn (@Chris_Ly) July 31, 2021

