ZZ Top, la band continuerà a suonare senza Dusty Hill

Il conduttore di SiriusXM e storico volto del giornalismo rock USA Eddie Trunk ha fatto da portavoce degli ZZ Top a poche ore dall'annuncio della scomparsa di Dusty Hill. La morte dello storico bassista e membro fondatore della band avvenuta ieri all'età di 72 anni è stata comunicata direttamente dai compagni di band, Frank Beard e Billy Gibbons. Proprio Gibbons avrebbe rivelato ad Eddie Trunk le ultime volontà di Hill per il futuro della band, dandogli il permesso di condividere il loro scambio privato con tutti i fan.

Poco prima di morire Dusty Hill avrebbe preso per un braccio Gibbons invitandolo a non mettere fine al loro sogno e continuare a suonare anche senza di lui. Ma chi prenderà il posto di Dusty Hill nei ZZ Top? Il ruolo che sin dagli inizi della band è stato del musicista texano, .sarà affidato ad Elwood Francis, che da molto tempo collabora con loro come tecnico delle chitarre.

"Come ha detto Dusty poco prima di morire 'Lo show deve continuare' e, con tutto il dovuto rispetto, faremo del nostro meglio per onorare il suo desiderio", ha scritto nel suo messaggio a Trunk Gibbons, che poi ha aggiunto, "Dusty mi ha preso con forza il braccio e mi ha detto di dare il basso ad Elwood e farglielo portare to the Top. Diceva sul serio, amigo. Davvero!"