ZZ Top: un infortunio ferma Dusty Hill dopo oltre 50 anni

Anche gli ZZ Top – come i Lynyrd Skynyrd – hanno dovuto sopportare una defezione all'interno della loro formazione a causa di un problema di salute. La scorsa notte la band texana è infatti salita sul palco senza l'apporto del loro storico bassista Dusty Hill per un infortunio alla gamba. A sostituirlo dal vivo è stato il loro tecnico delle chitarre Elwood Francis.



Un comunicato della band ha spiegato l'accaduto: "I membri degli ZZ Top, Billy [Gibbons] e Frank [Beard], vogliono condividere che Dusty, il loro impavido bassista, farà una breve deviazione per tornare in Texas ed affrontare un problema all'anca.

Si aspettano una pronta guarigione per riaverlo subito. Per richiesta di Dusty lo spettacolo deve andare avanti! Con quella direttiva, gli ZZ Top hanno messo in campo i servizi di mister Elwood Francis, il loro fidato tecnico della chitarra degli ultimi venti anni, con la sua chitarra slide, il basso e l'armonica che suonano a pieno ritmo." Il .frontman della formazione texana Billy Gibbons ha aggiunto: "E con Elwood, state certi che gli ZZ Top offriranno il loro caratteristico show...”

Ultimate Classic Rock riporta che si pensa sia la prima volta che la band suona dal vivo senza il 72enne Dusty Hill da quando si unì agli ZZ Top nel 1969, un anno dopo la fondazione del gruppo. Nel 2014 accadde che furono costretti a posticipare una serie di concerti, quindi cambiarono di nuovo i piani di quel tour l'anno seguente, quando Hill si ferì all'anca a seguito di una caduta. In un'altra caduta nel 2016 il bassista si fratturò una spalla, modificando nuovamente i programmi della band.