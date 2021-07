Intervento chirurgico al cuore d'urgenza per Gary Rossington (Lynyrd Skynyrd)

Il chitarrista dei Lynyrd Skynyrd Gary Rossington si sta riprendendo dopo aver subito un grave problema di salute.



"I nostri pensieri e le nostre preghiere sono per Gary Rossington in ripresa da un intervento chirurgico d'urgenza al cuore", questo il messaggio pubblicato sulla pagina Facebook dei Lynyrd Skynyrd. "Gary è a casa con la sua famiglia a riposarsi e si sta riprendendo. Vuole che tutti sappiano che sta bene e che si aspetta un completo recupero”.

Non è la prima volta che Rossington soffre per dei problemi cardiaci. Il rocker statunitense ebbe infatti un attacco di cuore già nel 2015, che richiese un intervento chirurgico nel 2016. Più di recente, il 69enne Gary Rossington subì un intervento nel 2019 per mettere mano a una valvola cardiaca che perdeva qualche colpo.In un'intervista con il Tampa Bay Times, l'ultimo componente originale dei Lynyrd Skynyrd, rivelò che i medici sono anni che lo esortano a ritirarsi dalla attività in tour. "Ho avuto spesso attacchi di cuore sul palco". I Lynyrd Skynyrd hanno dato il via al loro 'Big Wheels Keep on Turnin' Tour', senza l'apporto alla chitarra di Rossington. Sull'account Facebook ufficiale la band ha così spiegato la sua decisione: "La musica è un potente guaritore! Tutti sentivamo che suonare degli spettacoli e portare la musica a tutti voi era un'opzione migliore rispetto all'annullamento delle esibizioni".Durante il concerto della band del 22 luglio al Twin Cities Summer Jam di Shakopee, in Minnesota, il frontman del gruppo Johnny Van Zant ha spiegato al pubblico: “Uno dei nostri membri originali, mister Gary Rossington, ha dovuto mettere uno stent di emergenza al cuore. Ne abbiamo parlato. Gary ci ha detto, 'Andate in Minnesota. Date qualche calcio in culo in mio onore."Damon Johnson, già al lavoro con Alice Cooper e Thin Lizzy, ha sostituito Rossington nelle esibizioni dal vivo dei Lynyrd Skynyrd che chiudono il loro messaggio sul social network: "Auguriamo a Gary una pronta guarigione".